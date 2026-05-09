Les USA sanctionnent des sociétés chinoises accusées de soutenir l'Iran

L’administration Trump a annoncé vendredi 9 mai 2026 des sanctions contre onze entités et trois individus basés en Iran, en Chine, au Bélarus et aux Émirats arabes unis, pour leur rôle présumé dans le renforcement de l’arsenal militaire iranien. Parmi les cibles figurent plusieurs sociétés chinoises accusées d’avoir fourni des images satellites ayant facilité des frappes iraniennes contre des forces américaines au Moyen-Orient.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a nommément désigné trois entreprises chinoises : Meentropy Technology (Hangzhou), The Earth Eye et Chang Guang Satellite Technology Co. Selon le département d’État, ces sociétés auraient mis leurs capacités d’imagerie spatiale au service des opérations militaires de Téhéran dans la région.

Des composants pour drones et missiles également visés

Le département du Trésor a sanctionné des entités accusées d’avoir procuré à l’Iran des matières premières et des composants destinés à ses drones de la série Shahed et à son programme de missiles balistiques. Des entités basées au Bélarus et aux Émirats arabes unis figurent également parmi les désignations.

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Les sociétés et individus inscrits sur ces listes se voient interdire toute transaction avec des entités américaines et voient leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés. L’accès aux biens et technologies américains leur est bloqué sans licence spéciale, laquelle est quasi systématiquement refusée.

Une annonce à quelques jours d’une rencontre Trump-Xi

Ces sanctions interviennent à quelques jours d’une réunion prévue entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, ce qui leur confère une portée diplomatique notable. La Chine est un partenaire économique majeur de l’Iran, et Pékin conteste régulièrement la légitimité des mesures unilatérales américaines visant ses entreprises.

Depuis le début du conflit le 28 février 2026, Washington a multiplié les désignations visant des réseaux tiers accusés d’alimenter les capacités militaires iraniennes. Le département d’État a indiqué que les États-Unis continueraient de cibler « toute entité étrangère apportant un soutien à la base industrielle de défense iranienne ».