Ce mercredi, alors que leur idole et « petit ami », la star R. Kelly, était aux prise avec la justice newyorkaise pour recouvrer la liberté ; les copines du chanteur Azriel Clary, 22 ans et Joycelyn Savage, 24 ans, en arrivaient aux mains dans l’appartement qu’elles partageaient avec la star de R&B, dans la Trump Tower de New York. La police forcé d’intervenir, avait pu évacuer l’unes des pugilistes à l’hôpital le plus proche.

Un combat en Instagram Live

aux alentours de 14 h, à intervenir au bloc 400 de North Wabash, emplacement de la tour Trump de New York, où le chanteur disposait d’un appartement. Le motif une violente altercation entre, les deux compagnes de la star, Azriel Clary et Joycelyn Savage. La bagarre aurait été filmée en live sur Instagram et depuis le compte d’Azriel Clary.

L’incident aurait fait suite à la sortie en décembre, d’une suite au documentaire Surviving R. Kelly qui cette fois faisait une part belle aux compagnes « irréductibles » du chanteur. Irréductibles, pas vraiment, car rapporte la presse, Azriel Clary, aurait depuis Décembre quitter l’appartement de New York pour rejoindre, enfin sa famille ; elle avait quitté la maison pour rejoindre le chanteur à 17 ans, elle en a 22 maintenant. Et ce serait son retour dans l’appartement ce mercredi, appartement que n’avait pas quitté, Joycelyn Savage ; pour selon Clary « récupérer ses affaires » qui aurait mis le feu aux poudres avec son ancienne colocataire et « rivale ».

Sur la vidéo de Clary, on pouvait voir la plus âgées des « petites amies », Savage traiter Clary de personne « irrespectueuse » habitée par le « mal ». Et Clary de riposter que celle qui était habitée par le mal, c’était certainement Savage, puisqu’elle aurait eu des rapports sexuelles avec elle alors qu’elle était encore mineure et avait été de mèche avec R. Kelly pour leur faire dire « des mensonges au public ». Une dernière réplique qui avait fait dégénérer l’altercation. R. Kelly quant à lui devrait en Avril prochain, répondre devant un tribunal fédéral de 13 chefs d’accusation relatifs à la pornographie juvénile et à l’obstruction à la justice.