Depuis début 2019, le Venezuela est frappé par une grave crise socio-politique et économique qui a mis ce pays producteur d’or noir à genoux. En effet, le pays d’Amérique latine dispose de l’une des plus grandes réserves de pétrole au monde mais la crise actuelle a considérablement fait chuter la production de barils. Deux hommes se livrent une bataille sans merci depuis plusieurs mois maintenant pour la gestion du pays, il s’agit de Juan Guaido, président autoproclamé qui est soutenu par les États-Unis et par de grandes chancelleries occidentales dont la France. Nicolas Maduro, qui fut élu à l’issue d’une élection présidentielle bénéficie quant à lui du soutien inconditionnel de la Russie et de la Chine.

Les différentes chancelleries occidentales ont exercé une pression énorme sur le régime de Caracas afin que Maduro rende sa démission mais le successeur d’Hugo Chávez a tenu bon. La crise s’est donc enlisée au fil du temps avec des frictions qui ont commencé à apparaître dans le camp de Juan Guaido. La France milite activement en faveur de Guaido et s’est attiré les foudres du pouvoir de Nicolás Maduro.

Les réprimandes de Caracas

Fin 2018, la France a connu un vaste mouvement de contestation sociale avec l’avènement des gilets jaunes, les manifestations furent accompagnées de violents heurts avec les forces de l’ordre et des blessés graves ont été enregistrés chez les manifestants. Ce samedi, le ministre vénézuélien des affaires étrangères a qualifié de répressions excessives la posture des forces de défense et de sécurité français contre les gilets jaunes.

Sur son compte Twitter, Jorge Arreaza, le chef de la diplomatie vénézuélienne s’est dit solidaire de la lutte qu’est en train de mener les travailleurs français, Monsieur Arreaza appelle au dialogue social dans l’Hexagone puis à fustiger la répression contre les manifestants gilets jaunes. “Après 15 mois de manifestations, le gouvernement français n’est pas en mesure de répondre aux demandes de son peuple. Sa réponse est une répression excessive et sévère” a livré le diplomate vénézuélien sur son compte Twiiter.