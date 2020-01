En lieu et place d’un discours sur son initiative qui a abouti au retour au peuple béninois d’un nouveau lot de pièces royales du Danhomè accueillies vendredi 17 janvier 2020 au Petit Musée de la Récade à «Le Centre » de Lobozounkpa (Bénin), Robert Vallois a plutôt appelé à l’action.

En 30 secondes, Robert Vallois avait fini son intervention pour la remise officielle des 28 pièces au Petit Musée de la Récade. Ce sont, 18 nouvelles récades –Mankpo, en langue fon- de rois dont Ganyihessou, Akaba, Guézo et Glèlè mais aussi 8 sabres et 2 objets de culture fon.

Elles ont été reprises en France et proviennent notamment des collections de Alfred Testard de Marans et de l’Abbé Le Gardinier qui ont été respectivement chargé de la direction du service administratif lors de l’organisation de l’expédition du Dahomey en 1890 et curé à Sastot lors de cette mission.

Pour le mécène, l’heure n’est plus au discours. «Pas de discours ; de l’action », appelle le mécène. A l’en croire, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues dans cette ligne directrice qui est la sienne et celle aussi des membres du Collectif des Antiquaires de Saint-Germain-des-Prés et du Centre pour le bonheur du patrimoine culturel béninois et africain en général.

« Qui a vu une récade a vu le roi »

Robert Vallois a aussi invité le peuple béninois à visiter ce qui existe déjà dans ce musée. «Aujourd’hui, c’est une fête. C’est le retour d’un petit morceau de l’histoire du Bénin. Il est là, et il vous attend », a-t-il déclaré. Ces pièces qui représentent l’autorité royale racontent à la postérité l’histoire des rois qu’ils ont servi, l’histoire de leur l’histoire, l’histoire du passé dont elles ont été les témoins, selon le directeur de cabinet du ministre du tourisme, de la culture et des arts, Eric Totah.

« C’est donc des instruments de marque que nous recevons. Cela permet de faire la promotion de notre culture et de l’enseigner aux enfants », renchérit le représentant du maire de la commune d’Abomey-Calavi. « Qui a vu une récade a vu le roi. Je vous invite à la rencontre de nos rois. Allons admirer nos rois », appelle Dominique Zinkpè, président d’honneur du Centre.