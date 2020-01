En Russie, le paysage politique s’apprête à connaître un grand bouleversement. En effet, Vladimir Poutine a confirmé qu’il allait proposer un référendum constitutionnel, ce dernier souhaitant renforcer le pouvoir du Parlement, tout en permettant à la Russie de rester une démocrate présidentielle, forte. Dmitri Medvedev, le Premier ministre russe a pour sa part présenté la démission de son gouvernement.

Selon ce dernier, il était important pour le gouvernement de donner au président les moyens de mener à bien ses ambitions. En souhaitant insuffler un grand coup de neuf au paysage politique russe, ce dernier a donc fait comprendre qu’il se devait de repartir sur de nouvelles bases. À ce titre, il a réclamé à ses ministres de terminer leurs tâches le plus rapidement possible avant qu’une toute nouvelle équipe soit rapidement nommée.

Poutine confirme des modifications de la Constitution

Avant que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne soient adoptées, le président Poutine souhaite toutefois faire voter ses citoyens, estimant que ces derniers devaient avoir leur mot à dire. Dans les faits, les mesures présentées visent à redonner une importance certaine au Parlement russe, lui permettant de jouer un rôle central dans la nomination et la formation des gouvernements à venir. Une avancée qui ne comporte toutefois pas d’énormes risques pour le président au pouvoir, la chambre des députés et le sénat étant à majorité pro-Poutine.

Medvedev démissionne

En outre, les gouverneurs de régions verront leurs pouvoir être renforcé alors que le prochain président russe lui, devra se montrer persuasif afin de se présenter et surtout, remporter les élections. En effet, chaque candidat aux présidentielles devra avoir vécu, au moins, les 25 dernières années de sa vie sur le sol russe. L’idée ici est de renforcer le sentiment pro-Russie et surtout, de faire en sorte que Moscou reste une république présidentielle imposante et sans égal.

Enfin, la question d’une modification des articles concernant la limitation des mandats présidentiels, à deux consécutifs, devrait également être mise sur la table. Actuellement au pouvoir, Poutine est supposé rendre son tablier dès 2024 et les dispositions de la Constitution en vigueur ne lui permettent pas de songer à un nouveau mandat. Résultat, il se pourrait que tout cela soit revu afin de permettre au président sortant, de retenter sa chance.