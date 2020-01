Face à la reproduction de moustiques sur de nombreux sites, le gouvernement du Rwanda a décidé de pulvériser des insecticides à l’aide de drones utilisés spécialement pour l’occasion. Une manière pour l’exécutif de s’armer du mieux possible afin de répondre à cette problématique sanitaire qui prend de plus en plus d’ampleur dans les débats.

L’idée est ainsi de pulvériser le produit au-dessus des zones concernées, produit qui permettra d’anéantir les moustiques à leur stade larvaire. Résultat, ces derniers ne verront pas le jour, de quoi empêcher la recrudescence des cas de paludisme dans la région. Une information confirmée par le chef de la division paludisme du Centre biomédical du Rwanda, Aimable Mbituyumuremyi. Entre 2018 et 2019, 3.9 millions de personnes ont été officiellement diagnostiquées du paludisme, de quoi pousser les autorités à opter pour un plan drastique.

Un produit qui n’est pas dangereux pour la santé

Face aux critiques, le pouvoir en place a toutefois tenu à dédramatiser. En effet, selon les premières informations, les produits pulvérisés ne seront absolument pas nocifs pour l’environnement et les êtres humains qui pourraient entrer en contact avec le liquide d’autant que ce dernier est produit à base de bacilles, une bactérie approuvée par l’OMS. Les drones eux, permettront de mieux cibler les zones à viser et surtout, d’aller plus vite en matière de protection et d’action que si les experts et bénévoles étaient amenés à pulvériser des zones entières à la main.

Au Rwanda, les drones prennent d’ailleurs de plus en plus d’importance. Ainsi, outre l’utilisation de ces nouvelles technologies afin de lutter efficacement contre certaines maladies, le pays profite des avancées en la matière dans le but de modifier ses habitudes. Par exemple, alors qu’étaient transportées les réserves de sang par la route, le pays a décidé de faire passer tout cela via les aires. De fait, les drones permettent à 21 cliniques d’êtres directement approvisionnées en poches de sang et ce, bien plus rapidement qu’auparavant.