Après le terrible génocide de 1994, le Rwanda a connu un redressement socio-économique phénoménal sous la houlette de leur dirigeant leader et visionnaire, son excellence Paul Kagamé. 26 ans après l’un des plus horribles crimes de masse de l’histoire, le Rwanda est revenu de nulle part pour enclencher sa métamorphose. Aujourd’hui cité en exemple partout en Afrique, le pays des mille collines a de très belles perspectives devant lui. S’il y a un autre volet avec lequel les autorités rwandaises ne badinent pas c’est celui de la sécurité.

Ce mercredi 15 Janvier, les autorités rwandaises et israéliennes ont organisé une rencontre à Kigali, la capitale du Rwanda afin de partager des expériences en matière de sécurité. Cette rencontre à concerner les ministres des affaires étrangères des deux pays et à pour objectifs d’initier et d’élaborer des stratégies pour mieux défendre leurs territoires respectifs.

Des échanges fructueux

Présent à la rencontre, Albert Murasira, le ministre de la Défense rwandais s’est félicité de la tenue de cette rencontre qui va aider à mettre en place différents mécanismes dans le but de faire face aux nouveaux enjeux sécuritaires auxquels le monde doit faire face. ” Cet événement ouvrira certainement de nouveaux horizons dans nos relations, contribuant à approfondir notre partenariat dans différents domaines, à s’engager dans des projets qui pourraient contribuer à résoudre des problèmes particuliers grâce au partage d’expériences, de connaissances, de savoir-faire et de technologies” a livré Monsieur Murasira. Yair Kulas, qui faisait partie de la délégation israélienne et qui est un spécialiste des questions de sécurité a réaffirmé le soutien de l’Etat Hébreu au Rwanda à un moment où le terrorisme international ne fait que prendre de l’ampleur.