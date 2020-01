Le Sénégal connaitrait depuis quelques années une inflation importante se répercutant indubitablement sur le panier de la ménagère. Une inflation qui même si elle se serait quelque peu résorbée vers la fin de l’année dernière, continuerait d’inquiéter les sénégalais alors que le mois du ramadan, le mois du jeune musulman et période de grande consommation approchait à grands pas. Et ce n’était pas les discours antipodiques des syndicats de commerçants qui tendraient à rassurer.

Des déclarations divergentes

L’économie du Sénégal tirerait l’essentiel de ses devises étrangères du poisson, des phosphates, des arachides, du tourisme et des services ; avec un secteur agricole hautement tributaire des changements climatiques et des variations des cours mondiaux des intrants agricoles de base. Pour réguler le marché intérieur et combler le manque, le Sénégal comme nombre de pays sous-régionaux, se reposaient sur les importations. De ce point de vue, le volume du panier de la ménagère pouvait très rapidement varier.

Aussi, alors que L’Union des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois)-jappo, se plaignait ce vendredi de l’impact d’une nouvelle mesure gouvernementale, sur le prix des denrées de premières nécessité ; l’audience leur était tout de suite acquise. Pour les commerçants de l’Unacois-jappo ; la volonté du Gouvernement de taxer les importations au Sénégal à 12 % au lieu des 3 % usuels, modification qui entrerait dans le cadre « de la loi de finance rectificative 2020 » ; ne ferait que réduire le volume du panier de la ménagère en provoquant « une hausse généralisée des prix » notamment pour le prochain mois saint de Ramadan.

Des déclarations que battaient en brèche, une autre association de commerçants sénégalais, l’Unacois/Yessal. Pour ‘’Yessal’’, qui se targueraient de regrouper en son sein « 80% des commerçants du pays » ; les Sénégalais n’auraient aucune inquiétude à avoir, puisque selon Alla Dieng, secrétaire général ; l’Union promettait « qu’il n’y aurait aucune hausse des prix ». M. Alla Dieng, omettant toutefois de faire mention des mesures qu’aurait pris les commerçants de ‘’Yessal’’ pour garantir cet engagement.

Le fait est cependant, que selon des chiffres d’institutions internationales ; le taux d’inflation annuel au Sénégal serait tombé à 0,6% en décembre 2019, contre 1,3% le mois précédent. Il s’agirait du taux d’inflation le plus bas depuis février, avec des prix auraient ralenti pour « les vêtements, les chaussures, les boissons alcoolisée, le tabac et les loisirs » ; et chuté pour « les aliments et les boissons non alcoolisées ». En revanche, l’inflation aurait légèrement augmenté pour « le logement, les services publics, le transport et les biens et services divers ».