L’écologie préoccupe les citoyens sénégalais et les dakarois en particuliers. C’est dans ce cadre que les habitants de la capitale sénégalaise ont jeté leur dévolu sur l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, qui devrait abriter un nouveau centre d’affaires gérée par des étrangers. Ainsi, ils ont lancé une pétition pour que ce site devienne une zone de réserve naturelle. La pétition est actuellement signée par plus de 14 700 personnes. La création d’une forêt serait donc une opportunité pour les scientifiques qui pourront réintroduire les espèces animales et végétales en voie de disparition. Cela permettra de faire figurer le Sénégal au rang des pays soucieux de leur environnement, comme le Rwanda.

Dakar mérite mieux

Par cette pétition les dakarois exhortent également le président de la République afin que celui-ci donne l’opportunité aux sénégalais de jouir d’un droit fondamental qui est celui de respirer et de vivre dans un environnement propre. Pour les dakarois, la région du cap n’est plus aussi verte qu’auparavant. L’absence d’arbres a créé un environnement dans lequel la pollution se fait ressentir. Cela se constate par la panoplie de maladies respiratoire au Sénégal et surtout à Dakar. Les habitants de la ville de Dakar estiment que la capitale mérite mieux, puisqu’ils estiment qu’elle pourrait peut être avoir son Central Park.