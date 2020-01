Le couple princier du Sussex, Harry et Meghan, avait il y a quelques jours, lâcher une bombe en annonçant via les réseaux sociaux leur désir de se mettre en retrait des affaires royales, de s’exiler en Amérique et de s’émanciper financièrement. Quelques jours plus tard, la presse britannique faisait état de la part de responsabilité du frère ainé d’Harry, le prince William, dans la décision du Duc du Sussex. Des rumeurs que les princes, d’une seule voix avaient qualifiées de « potentiellement dangereuses ».

Un démenti princier formel

Les princes par la voix de leurs porte-parole respectifs auraient opposé un démenti « publics et vigoureux » quant aux allégations paru dans la presse. Selon la presse, la grande tension qu’aurait subi le duc et la Duchesse du Sussex ; serait pour un bonne part venu de la Part de Cambridge avec le Prince William, « regardant de haut l’actrice » à cause de la rivalité naturelle entre les deux frères. Selon le communiqué diffusé par les différents cabinets princiers, la presse aurait fait usage « d’un langage inflammatoire » utilisé de « manière (…) offensante et potentiellement nocive ».

S’Il était inhabituel que des cabinets royaux émettent de tels démentis publics sur le sentiment personnel de la famille royale, la situation l’aurait exigé, afin d’éviter en ces périodes de grandes tensions, de voir se répéter les causes ayant induit jadis la rupture du mariage du prince Charles et de la princesse Diana.

Des démentis qui seraient arrivés quelques moments plus tôt seulement avant la réunion royale de crise convoquée ce lundi, par La Reine pour décider de « l’avenir des Sussex ». Pour la Reine , il serait important que Harry et Meghan, demeure au sein de l’institution autant que possible ; mais elle aurait également émis l’idée de la possibilité pour le couple princier d’avoir la latitude d’explorer une nouvelle façon de travailler afin « qu’ils ne se sentent pas obligés de faire des choses, s’ils ne le voulaient pas ».