Le roi Abdallah II de Jordanie exprime ses inquiétudes face au retour de l’Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak. Le groupe islamiste dont les positions avaient été détruites dans ses principaux bastions serait en pleine renaissance dans deux régions : le sud-est syrien et l’ouest irakien. Ceux qui pensaient avoir vaincu le Daech n’ont qu’à bien se tenir : l’Etat Islamique est en pleine réorganisation dans ces régions.

Le dirigeant jordanien s’exprimait au micro de France 24 dans le cadre d’une tournée européenne qui le mènera à Paris, Bruxelles et Strasbourg. «Ce qui m’inquiète le plus, c’est la résurgence et la montée en puissance de l’EI au cours de l’année, pas seulement dans le sud-est syrien mais aussi dans l’ouest de l’Irak», estime-t-il. A l’insu de toute la communauté internationale, le Daech serait en train de relancer ses activités en Syrie et en Irak.

Daech : un problème pour Bagdad

Le monarque jordanien essaie de montrer les conséquences d’une résurgence de Daech pour les pays concernés, mais aussi pour le monde entier : «Cela va devenir un problème pour Bagdad, et nous devons être là pour aider les Irakiens à gérer cette menace pour nous tous, pas seulement pour la région mais aussi pour l’Europe et le monde entier», explique-t-il, car l’actuel Etat irakien possède peu de structures capables de faire face à cette montée islamiste.

Abdallah II : soutien indéfectible de Haftar en Libye

Abdallah II est aussi revenu sur la situation en Libye et l’avancée du Maréchal Haftar dans le pays. On sait que le monarque possède de très fortes relations avec le Maréchal Haftar dont il est l’un des soutiens dans le monde arabe. Il est même allé jusqu’à fournir des armes à l’homme fort de l’Est de la Libye, sans tenir compte de l’embargo sur les armes imposé au pays de Kadhafi depuis 2011. Il dénonce l’arrivée en Libye de combattants étrangers venus renforcer le camp de Tripoli sur l’initiative de la Turquie d’Erdogan. Le roi regrette donc le renfort turc en Libye et salue le cessez-le-feu en vigueur dans le pays depuis dimanche dernier sur l’initiative de la Turquie et de la Russie. Il espère s’entretenir de ces divers sujets avec les dirigeants européens.