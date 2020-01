La situation dans la zone du Moyen Orient est en train de s’envenimer de jour en jour depuis l’assassinat du très influent général Qassem Soleimani lors d’une frappe américaine en Irak. Pour justifier cette opération de liquidation qui a visé Soleimani, le président américain Donald Trump avait indiqué que ce dernier représentait une menace pour les intérêts américains.

La mort brusque du haut gradé iranien a suscité une vive émotion et une colère à l’endroit des États-Unis partout en Iran. Un sentiment antiaméricain est perceptible et les iraniens, dans leur majorité demande à ce que vengeance soit faite. Depuis quelques jours donc, on assiste à une escalade verbale entre Washington et Téhéran, Donald Trump a menacé les iraniens de représailles s’ils osent s’attaquer à une de leurs bases au Moyen Orient ou aux personnels américains.

Air France ne prends aucun risque

Téhéran de son côté a balayé d’un revers de la main les menaces venant de la maison blanche en indiquant que des actions fortes seront menées pour venger la mort de Qassem Soleimani. L’Iran a mis ses menaces à exécution en frappant il y a quelques heures deux bases militaires américaines qui abritaient des militaires américains.

Pour le moment, aucun bilan officiel n’est encore disponible. Face à cette situation très tendue au Moyen Orient, plusieurs compagnies de vol européennes ont décidé de suspendre leurs activités en Iran. La compagnie Air France par exemple a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre tout survol des espaces aériens iranien et irakien par mesure de précaution. “Les plans de vols sont ajustés en temps réel en fonction des décisions des autorités françaises et régionales, partout dans le monde, afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité des vols” a ainsi livré les responsables de la compagnie française.