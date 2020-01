Les Etats-Unis ont effectué la semaine dernière une frappe militaire sur Bagdad en Irak, tuant ainsi le commandant iranien de la Force al-Qods des Gardiens de la Révolution Qassem Soleimani. Suite à cette attaque, les autorités iraniennes ont promis de venger la mort de ce dernier. La situation avait également fait réagir l’Irak qui avait condamné cette frappe américaine sur son territoire. Aussi le Parlement irakien avait-il voté la fin de la présence de la coalition internationale sur son sol. Cependant, l’adoption de cette résolution semble ne pas être suffisante pour l’Imam irakien chiite Moqtada Sadr qui a la main mise sur le bloc le plus important de parlementaires irakiens.

Il a évoqué une violation de la souveraineté irakienne

Le dimanche 05 janvier, il a estimé que le vote effectué par le Parlement irakien sur la fin de la présence militaire étrangère dans le pays était insuffisant. Dans une missive lue devant les parlementaires irakiens par l’un de ses militants, l’Imam Moqtada Sadr a considéré le vote des députés comme une « réaction insuffisante face à la violation américaine de la souveraineté irakienne et à l’escalade régionale ».

Il réclame la fermeture de l’ambassade américaine

Il a réclamé que l’accord liant les Etats-Unis à l’Irak soit immédiatement annulé, que l’ambassade américaine soit fermée, que tout contact avec les autorités américaines soit pénalisé et que les forces américaines soient expulsées de manière humiliante. A la fin de sa lettre, il a demandé à ce que « les groupes irakiens de résistance et les groupes en dehors d’Irak de manière plus générale se rencontrent immédiatement et annoncent la formation de légions de résistance internationale ».