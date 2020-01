Le pire a été évité de justesse au Canada et plus précisément à Halifax, la capitale de la province de Nouvelle-Ecosse à l’est du pays. En effet un Boeing de type 737-800 est sorti de la piste d’atterrissage à l’aéroport de la localité. L’appareil appartient à la compagnie canadienne Westjet et assurait la liaison entre Toronto et Halifax.

Aucun blessé

On retient selon les différentes informations que les passagers à bord de ce vol 248 de Westjet sont sortis sains et saufs de cet incident. Les membres de l’équipage également. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, la compagnie aérienne a rassuré les uns et les autres sur l’incident qui se serait produit après un « atterrissage normal ».

« Aucun blessé parmi les 172 passagers et 7 membres d’équipage » a tenu à marteler Westjet sur le réseau social Twitter. Le porte-parole de l’Aéroport international Stanfield d’Halifax a indiqué que des mesures ont été prises pour accompagner les passagers. Il fait remarquer que les passagers ainsi que les membres de l’équipage ont été transportés vers le terminal en groupe par les moyens appropriés.

Réaction de l’aéroport

«Nous avons réagi immédiatement et travaillé avec WestJet pour transporter en toute sécurité les passagers et l’équipage jusqu’au terminal, en groupes, par bus. En ce moment, je peux confirmer que tous les passagers ont été transportés en toute sécurité vers le terminal.» a confié le représentant de l’aéroport à un média.

Dans le but d’identifier les réelles causes de cet incident la piste a été fermée selon d’autres précisions qui ont été apportées. La compagnie aérienne canadienne a quant à elle été obligée d’annuler plusieurs vols dans la région de l’Atlantique ainsi qu’un vol d’Halifax à Toronto.

Sur le réseau social Twitter, la compagnie s’est à nouveau excusée pour cet incident promettant plus de confort à ses clients. «Nous nous excusons auprès de nos clients pour cette expérience. Nous allons continuer de travailler directement avec eux pour assurer leur confort durant cette situation […].» laisse lire la compagnie aérienne.