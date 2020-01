la NASA, l’agence spatiale américaine a pour particularité d’abriter les meilleurs cerveaux du monde de l’astrophysique. Depuis sa création, la NASA a fait d’incroyables découvertes et à initier des projets qui sont entré dans l’histoire de l’humanité. On pense notamment à la mission Apollo qui a permis d’envoyer pour la première fois un Homme sur la Lune. Avec l’évolution de la technologie, la NASA s’est ouvert un immense champ des possibles en ce qui concerne l’exploration spatiale. Les scientifiques de cette prestigieuse agence visent maintenant à savoir si d’autres planètes du système solaire peuvent accueillir la vie.

Wolf Cukier est un jeune lycéen new-yorkais de 17 ans, passionné par l’astrophysique, c’est ainsi qu’il a eu l’opportunité de bénéficier d’un stage à la NASA. Au cours de son séjour dans l’agence spatiale, le jeune Wolf Cukier a fait une découverte incroyable, en effet, grâce à l’aide d’un programme de la NASA, Wolf Cukier a identifié une toute nouvelle planète dans un système d’étoiles binaires qui furent nommées TOI1338.

La planète se trouve à l’intérieur d’une constellation, à environ 1300 années-lumière de la Terre, mais selon toute vraisemblance TOI1338 n’est pas propice à la vie car elle est située un peu trop près du soleil. “Il y a tout un tas de choses qui ressemblaient aussi à des planètes quand je cherchais. Il a fallu un certain temps pour vérifier qu’il s’agissait bien d’une planète authentique et non du télescope qui tremblait ou quelque chose comme ça” livrera le jeune Wolf Cukier aux médias américains.

Le tuteur du jeune homme à la Nasa a indiqué ne pas être surpris par le talent du lycéen, qui durant son immersion a réussi l’exploit d’apprendre tout seul dans un intervalle de temps très restreint. La découverte de Cukier fut présenté lors d’une réunion regroupant les sommités de l’astronomie américaine le 06 janvier dernier. Il semble donc que la voie soit toute tracée pour Wolf Cukier pour réaliser une carrière dans l’astrophysique et pour y parvenir, il a pour ambition d’intégrer une prestigieuse université dans son pays.