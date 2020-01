Une athlète d’origine iranienne compte poursuivre sa carrière en Allemagne et tourner dos à son pays. L’annonce, Kimia Alizadeh l’a faite lors d’une rencontre avec les hommes des médias ce vendredi 24 janvier 2020. La décision de la médaillée de bronze en taekwondo lors des JO de Rio en 2016, est motivée par a une série de faits qui l’ont marqués.

Escale au Pays-Bas…

Aussi, a-t-elle d’abord pris par les Pays-Bas avant d’atterrir finalement en Allemagne où elle souhaite se reconstruire. Son départ de l’Iran fait suite au traitement dont elle a fait l’objet de la part des autorités de son pays. Elle dénonce notamment le caractère trop sexiste des dirigeants iraniens.

Sur le réseau social Instagram, la sportive avait déjà lancé il y a quelques jours des piques aux autorités de son pays. Elle affirmait en effet qu’elle fait partie des millions de femmes qui sont opprimées par la République Islamique d’Iran.

“Je suis sûr que je serai jugé…”

Elle critique le port de voile et le manque de considération des femmes sportives par les dirigeants. Elle dénonce en effet, l’“hypocrisie”, le “mensonge”, l’“injustice” et la “flatterie” qui règnent en maître au sein de l’appareil étatique iranien.

«Je suis sûr que je serai jugé par beaucoup, mais je n’ai que 21 ans et je peux participer aux tournois mondiaux et aux futurs Jeux olympiques. Cependant, je n’épargnerai aucun effort pour obtenir le meilleur résultat pour le moment également », a-t-elle déclaré.

«Si le gouvernement allemand m’aide et que je peux suivre ce processus le plus rapidement possible, je pourrai peut-être aussi me rendre aux Jeux olympiques», a-t-elle poursuivi.