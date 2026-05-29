Bis repetita : après la CAN 2025, le Sénégal bat encore le Maroc et file en finale de la CAN U17

Les Lionceaux de la Téranga se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 2026, ce jeudi 28 mai au Stade Moulay El Hassan de Rabat, en éliminant le Maroc aux tirs au but (1-1, 7-6 tab) lors d’une demi-finale disputée à l’extrême limite. Le Sénégal retrouvera la Tanzanie en finale, prévue le mardi 3 juin dans la même enceinte.

Un scénario renversant jusqu’à la mort subite

Mouhamed Wagne a ouvert le score pour le Sénégal à la 23e minute, d’une reprise au second poteau après un arrêt repoussé par le gardien marocain Rayan Yaakoubi. Les Lionceaux de l’Atlas, poussés par leur public, ont ensuite multiplié les occasions sans parvenir à égaliser dans le temps réglementaire. L’égalisation est venue en toute fin de match, à la 96e minute, sur un penalty transformé par Ismaël El Aoud après une main sénégalaise.

La séance de tirs au but s’est prolongée jusqu’à la mort subite. M. Biaye a inscrit le tir décisif pour le Sénégal (7-6), avant qu’A. Ellaky, le dernier tireur marocain, ne manque sa tentative, scellant l’élimination des hôtes.

Le Maroc éliminé pour la deuxième fois en moins de six mois

Ce résultat prolonge une séquence inédite entre les deux sélections. Le 18 janvier 2026, le Sénégal avait déjà battu le Maroc en finale de la CAN senior au même stade, au terme d’une rencontre également marquée par un scénario chaotique en fin de match. C’est la première fois que le Sénégal élimine le Maroc à deux reprises en moins de six mois, toutes catégories confondues.

Le Maroc, tenant du titre U17 depuis sa victoire en 2025, ne pourra pas défendre son trophée sur sa propre pelouse. La sélection nationale U17 marocaine était organisatrice de cette édition 2026 de la compétition.

Le Sénégal affrontera la Tanzanie en finale le mardi 3 juin. Les Tanzaniens, qui disputent la première finale de leur histoire dans cette catégorie, ont éliminé l’Égypte dans l’autre demi-finale. Le vainqueur sera sacré champion d’Afrique des moins de 17 ans 2026.