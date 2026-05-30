Coupe du monde : Okocha détient toujours le record de dribbles réussis dans un match depuis 32 ans

La FIFA a rappelé que l’ancien international nigérian Jay-Jay Okocha demeure le détenteur du record du plus grand nombre de dribbles réussis lors d’un match de Coupe du monde. Selon les statistiques de l’instance mondiale du football, le milieu offensif a réalisé 15 dribbles face à l’Italie lors du Mondial 1994 organisé aux États-Unis, une performance qui n’a toujours pas été égalée.

Plus de trois décennies après cet exploit, le nom de Jay-Jay Okocha reste associé à l’une des prestations individuelles les plus marquantes de l’histoire de la Coupe du monde. Dans un article publié sur son site officiel, la FIFA revient sur cette rencontre disputée en huitième de finale entre le Nigeria et l’Italie, au cours de laquelle le joueur nigérian avait multiplié les actions techniques face à l’une des défenses les plus réputées de l’époque.

L’instance souligne que les 15 dribbles réussis par l’ancien meneur de jeu constituent toujours la meilleure performance enregistrée dans un match du tournoi mondial.

Une performance réalisée face à l’Italie en 1994

La FIFA rappelle que cet exploit a été accompli lors de la 15e édition de la Coupe du monde. Selon l’organisation, Jay-Jay Okocha avait notamment réussi à éliminer plusieurs joueurs italiens de premier plan, parmi lesquels Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta et Paolo Maldini.

Dans son classement historique, la FIFA place le Nigérian devant plusieurs figures emblématiques du football mondial. Le Brésilien Jairzinho et l’Anglais Paul Gascoigne occupent les places suivantes avec 13 dribbles réussis dans un match, tandis que le Portugais Eusébio et l’Allemand Reinhard Libuda complètent le top 5. « Jay-Jay Okocha détient le record du plus grand nombre de dribbles réussis dans un match de Coupe du monde : 15 lors de l’édition 1994 aux États-Unis », écrit la FIFA sur son site officiel.

Un parcours marquant avec le Nigeria

Cette performance reste étroitement liée à la première participation du Nigeria à une phase finale de Coupe du monde. Lors du tournoi de 1994, les Super Eagles avaient atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner face à l’Italie après prolongation.

Considéré comme l’un des joueurs les plus techniques de sa génération, Jay-Jay Okocha a ensuite représenté le Nigeria lors des Coupes du monde 1998 en France et 2002 en Corée du Sud et au Japon. Son influence sur plusieurs générations de footballeurs africains continue d’être régulièrement saluée par les instances du football et les observateurs du sport.

La FIFA relève également que l’Argentin Diego Maradona conserve le record du plus grand nombre de dribbles réussis sur une seule édition de Coupe du monde avec 53 lors du tournoi de 1986 au Mexique, tandis que l’Argentin Lionel Messi est le joueur ayant réussi le plus de dribbles sur l’ensemble de sa carrière en Coupe du monde avec 125.

Top 5 des meilleures performances de dribbles dans un match de Coupe du monde