Ce vendredi, dans l’état de Caroline du Nord, la défaite de son fils à une compétition de lutte inter-lycées, aurait poussé un père à monter sur le ring défendre l’honneur de son fils bafoué. Une vidéo de la scène avait le tour des réseaux sociaux, suscitant l’indignation de nombreux autres parents d’élèves quant au comportement de l’un des leurs ayant perdu toute convenance. Le père « vengeur » aurait été appréhendé par la police.

Un père très en colère

Les deux écoles en compétition ce vendredi-là, était le lycée Southeast Guilford High School du comté de Guildford et le lycée Hickory Ridge High School du comté de Cabarrus, toutes les deux en Caroline du Nord aux USA. Sur la vidéo en ligne de la scène, l’on pouvait voir au cours de l’épreuve de lutte, un des jeunes lutteurs de Southeast Guilford, réussissant à défaire son adversaire de Hickory Ridge, grâce à une technique non conventionnelle. Et le perdant était le fils de Barry Lee Jones.

Mr. Jones, juste après le sifflet de l’arbitre mettant fin au combat et déclarant son fils perdant, montait sur le ring et percutait de son corps le jeune vainqueur. Il avait semble-t-il jugé nécessaire de monter au lutteur indélicat, ce que l’on pouvait ressentir d’être confronté à un adversaire qui ne respectait pas les conventions. Fort heureusement selon la presse locale, aucun blessé n’avait été reporté et le geste de Mr Jones n’avait eu pour conséquences de le donner en spectacle et de rendre un peu plus amère la défaite de son fils.

Des parents de l’équipe de lutte de Hickory Ridge se seraient, via la page Facebook de l’équipe, excusés auprès des lutteurs et de l’administration de “Southeast Guilford“, affirmant avoir été les premiers à être « sous le choc, l’horreur et l’incrédulité » du manque de « convenance de l’un des leurs ». Mr Jones aurait été après les évènements, interpellé par la police et mis aux arrêts pour « voies de fait simples et de conduite désordonnée ».