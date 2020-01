Donald Trump ne lâche rien en ce qui concerne l’immigration aux États-Unis. En effet, après avoir considérablement durci les conditions d’entrée sur le sol américain, l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche envisagerait de mettre fin, cette fois-ci, aux femmes venant sur le sol américain, dans le simple but d’y accoucher.

En effet, le droit américain stipule qu’un enfant né sur le sol américain, disposera obligatoirement de la nationalité américaine. Un droit appelé, le droit du sol. Toutefois, selon certains experts, des femmes en profitent, venant aux États-Unis afin de garantir à leur nouveau-né, la possibilité d’y vivre plus tard. De véritables réseaux clandestins ont d’ailleurs été mis à jour par les autorités, qui ont décidé de durcir le ton face à celles et ceux qui souhaitent un peu trop profiter du système.

Trump hausse le ton

Ainsi, outre les forces de l’ordre qui sont sur le qui-vive, le gouvernement a confirmé l’information selon laquelle il arrêterait de délivrer un visa temporaire aux personnes souhaitant entrer sur le sol américain, dans le seul et unique but d’y accoucher. Dès lors, l’idée est d’empêcher de futures mamans de venir aux États-Unis, simplement afin d’y accoucher, avant de repartir. Le rôle des agents des consulats devient donc plus important via cette mesure puisqu’ils auront pour mission de refuser un visa B affaires/loisirs, dans le cas où ils seraient suspicieux.

Le tourisme des naissances, dans le viseur des autorités

Dans les faits, la pratique sera compliquée à mettre en place. En effet, les agents de consulats pourront simplement demander à une femme si cette dernière est enceinte ou envisage de tomber enceinte. En revanche, ils n’auront absolument pas le droit de réclamer un test de grossesse aux personnes concernées. La mesure semble donc imposer une pression sur les épaules des demandeurs de visas même s’il apparaît bien compliqué pour un agent, de refuser une demande s’il ne dispose d’aucune preuve. Toutefois, le gouvernement souhaite croire que cette annonce dissuasive aura un impact réel sur le tourisme des naissances.

Des familles entières sont concernées

Si les chiffres sont difficiles à confirmer, une étude menée par le Center for Immigration Studies, affirme qu’entre 2016 et 2017, 33.000 bébés sur 3.8 millions de naissances, sont nés des suites de pratiques douteuses. Un chiffre qui, depuis quelques années, serait d’ailleurs en hausse constante ce qui pose de réels problèmes, notamment au niveau sanitaire. Si les femmes sont bien prises en charge, les opérateurs eux, les font traverser de nombreuses difficultés alors que les familles concernées sont souvent obligées de dépenser de petites fortunes. Certaines estimations évoquent une dépense de 100.000 dollars par patient.