Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido a appelé mardi à trois jours de manifestations contre le président Nicolas Maduro, quelques heures seulement après avoir prêté serment pour un autre mandat à la présidence du Parlement. Juan Guaido, ce mardi, avait dû en compagnie d’une centaine d’autre députés , jouer du coude et de l’épaule pour pouvoir avoir accès au siège du Parlement afin de se faire réélire pas ses pairs comme « président du parlement » pour un autre mandat.

Juan Guaido signe et persiste

Juan Guaidó, président vénézuélien par intérim autoproclamé et son ancien allié devenu concurrent, Luis Parra, se seraient tous deux déclarés président du Parlement du pays après les élections parlementaires qui s’étaient tenues dimanche 5 janvier. Les rapports sur les événements de la journée de prestation du Mardi variaient, mais des photos montraient, comme le vote devait avoir lieu, des membres de la garde nationale du Venezuela, sympathiques au président Maduro, et les opposants de Guaido, se livrant devant l’Assemblée nationale à une bataille rangée.

C’est que pour Guaido, qui en d’autre circonstances n’aurait peut-être pas risqué d’affronter aussi vertement les forces de l’ordre acquis à la cause de Maduro, se jouait ce mardi au Parlement une partie importante. En vertu de la constitution vénézuélienne, les législateurs élisent un président pour un mandat d’un an le 5 janvier ; et seul, le président de l’Assemblée nationale pouvait, en invoquant la constitution, déclarer la présidence vacante et s’autoriser à prendre le pouvoir.

Seulement devant un Parlement divisé, encore plus que l’année dernière, la légitimité de Guaido semblerait avoir été quelque peu écorchée. Il y a un an, Juan Guaido représentait un chef de l’opposition clairement identifiable, avec le Parlement vénézuélien presque entièrement composé de législateurs opposés au président du pays, 112 sur 167 sièges. Mais depuis, les tentatives infructueuses pour renverser l’administration Maduro, et même pour acheminer l’aide humanitaire dans le pays avaient, selon des observateurs, achevé de semer le doute parmi la population.

Qu’à cela ne tienne, Juan Guaido semblait décidé à poursuivre le combat et appelait ce mardi ses compatriotes à une énième démonstration de force, dans la rue, les Jeudi et vendredi, et samedi prochains ; car avait-il ajouté, il serait désormais temps « de se dresser et de se dresser avec force » contre le régime « indéboulonnable » de Caracas.