On en sait un peu plus désormais sur le jeune garçon dont le corps sans vie a été découvert dans le puits du train d’atterrissage du vol AF703 de Air France en partance d’Abidjan pour Paris le 7 janvier 2020. Laurent Ani Guibahi, jeune lycéen en classe de quatrième avait l’ambition de devenir un grand footballeur. C’est ce qu’a dévoilé une de ses camarades de classe au micro du site d’information ivoirien Yeclo. « Guibahi me parlait aussi de son ambition, il m’a dit que dans sa vie, il voulait voyager et devenir un grand footballeur et venir prouver à ses parents qu’il était quelqu’un qui pouvait réussir » s’est confiée Koné Samira, une de ses amis.

Selon cette dernière à qui il se confiait très souvent sur le chemin de retour de l’école, Laurent lui parlait de sa famille dont les deux parents ne vivaient plus ensemble. A en croire la jeune fille de 14 ans, son camarade était un amoureux du football, rêvait d’aller jouer à l’extérieur avant de revenir au pays un fois riche afin de montrer à ses parents qu’il était un garçon battant.

Le père du garçon très étonné

Interrogé à son domicile à Yopougon, le père du jeune garçon, Marius Ani Oulakolé, a dévoilé son désarroi lorsqu’il a été informé de l’incident. « C’est une profonde tristesse, pour moi, c’est le désarroi et le désespoir. Je n’ai nulle part ailleurs pensé un seul instant que mon enfant qui ne connaît même pas Adjamé pouvait se retrouver là-bas (Port-Bouët, la municipalité abritant l’aéroport) » a-t-il affirmé.

Marius Ani a par ailleurs manifesté le désir de voir la dépouille de son fils, si les autorités du pays le lui permettaient. « C’est dans les photos qu’on m’a présenté son corps sans vie, je ne l’ai pas encore vu. Mon souhait, si de bonnes volontés, les autorités peuvent m’aider à aller voir le corps de mon fils, ou même le ramener, ça serait un très grand soulagement ».