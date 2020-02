Les États-Unis ont décidé d’embrasser une toute nouvelle stratégie militaire en Afrique. En effet, le Pentagone a confirmé ce mercredi qu’une unité de combat allait bientôt être rapatriée sur le sol américain, afin d’être directement remplacée par une troupe d’instructeurs. L’idée est de former et entraîner les militaires africains et leurs officiers.

Une annonce confirmée par la porte-parole du Pentagone, Alyssa Farah, qui a ajouté que Mark Esper, ministre américain de la Défense avait donné l’ordre de déployer la SFAB, la 1er Security Force Assistance Brigade de l’armée de terre sur le continent africain, afin que soient menées des missions de formation et de consulting. Cette annonce signifie également le retour au Kentucky de la 101e Division aéroportée, déployée sur place.

Washington opte pour une nouvelle stratégie

Ce remplacement vise notamment à concurrencer la prise de pouvoir de la Chine et de la Russie sur le continent. L’idée est avant tout de mettre en avant la pédagogie et d’aider les nations qui le souhaitent à évoluer et à parfaire leurs stratégies sécuritaires. En outre, Washington souhaite réduire le nombre de ses opérations anti-terrorisme et anti-djihadisme, afin de préparer ses soldats à une possible lutte contre ses nouveaux rivaux. Un discours à deux facettes donc, même si Washington insiste sur le fait que l’Afrique n’est pas “abandonnée“.

6.000 militaires américains déployés en Afrique

Ainsi, 800 hommes seront déployés, de quoi lutter là encore contre l’influence grandissante du bloc russe et chinois auprès des nations africaines. 6.000 militaires restent toujours présents sur le continent, dont 500 en Somalie, qui luttent contre le groupe djihadiste Shebab. 800 autres aident la France dans son opération Barkhane au Sahel. Enfin, une énorme partie du contingent américain se trouve du côté de Djibouti, au Camp Lemonnier, où 3.000 soldats s’entraînent et se tiennent prêts en cas de besoin.