Les problèmes entre l’homme d’affaires Thione Niang et la police semblent avoir une nouvelle tournure. Si au début du mois les deux camps s’opposaient à travers des communiqués, la procédure judiciaire est désormais enclenchée. En effet le jeune homme d’affaires, très connu pour son engagement citoyen, informe de son audition par le commissaire de Rufisque à Dakar cette nuit.

Sur un post de sa page facebook, l’entrepreneur social, fondateur de “JeuZone” qui se veut un modèle de réussite pour la jeunesse sénégalaise, donne des détails sur son face à face avec la police cette nuit. Il aurait été auditionné pendant six heures (entre 20 h et 2h) par le commissaire de police sur demande du procureur. Monsieur Niang fait par de son inquiétude sur “ce qui se prépare” tout en assurant son engagement et sa volonté de se battre pour les “principes auxquels il croit”.

Pour rappel, l’ancien jeune leader démocrate sous l’ère Obama avait fait un live sur sa page facebook le 2 février dernier pour dénoncer le “harcèlement” dont il été victime de la part de la police de sa localité. Etabli dans le village de Sendou il aurait ouvert de manière légale une maison d’hôte exploitée par des jeunes. Un fait démenti par la police qui déclare l’illégalité de l’activité. Elle sera appuyée par un communiqué du ministère du tourisme.

