La maman de Gracia, la fillette dont le corps a été retrouvé dans un quartier à Sainte Rita lundi dernier, s’est livré à un témoignage aux micros de Frisson radio après l’arrestation d’un complice du suspect. Selon la maman, le dénommé Aladji est un voisin. Il a l’habitude de s’amuser avec les enfants tous les jours. Il a donc abusé de la confiance des parents de la fillette.

Quand elle a appris l’arrestation du suspect, elle s’est senti soulagée. «Le destin de ma fille est tragique, mais, elle a su se venger». La maman de Gracia a confié qu’elle veut aller voir le dénommé Aladji au tribunal pour lui demander si c’est un crime de faire confiance à quelqu’un. De même elle veut lui demander ce que sa fille lui a fait de mal.

«Une si innocente âme est passée de vie à trépas aussi tragiquement», a relevé la mère qui qui pense qu’il «faudra les décourager et attirer l’attention de tous afin qu’un tel cr*** ne se reproduise ici au Bénin». Elle conseille aux parents de ne plus faire confiance à qui que ce soit surtout qu’aujourd’hui, les jeunes ne veulent plus rien faire de leur vie mais veulent devenir subitement riches.

Un complice arrêté

Après l’arrestation du suspect, l’information a circulé que des complices seraient en fuite. Selon Frisson Radio, l’un des complices a été arrêté dans la commune d’Adjohoun. Il a pris la fuite quand il a appris que le “tonton du quartier” venait de se faire arrêter.

Le complice est un jeune cybercriminel de 22 ans qui aurait voulu devenir riche. Informé le “tonton du quartier”, surnommé Aladji a pris l’engagement de l’aider. Pour cela, il avait besoin d’organes humains. Ce qui l’a poussé à comettre cet acte. La petite Gracia aurait eu 7 ans ce lundi 10 février si elle était encore en vie.