Le chef de l’Etat, Macky Sall a rendu public un décret signé le 13 février 2020 pour la nomination de cinq établissements scolaires qui porteront les noms de personnalités locales. Le président de la république compte par cette mesure rendre hommage à ces grands hommes et femmes que sont : Aminata Sow Fall, Ousmane Sembéne, Amath Dansokho, Hamidou Kane et Ousmane Sow.

Le lycée de Yoff portera désormais le nom d’Ousmane Sembéne, célèbre cinéaste tandis que celui de la Patte d’Oie est nommé après Aminata Sow Fall (écrivaine). Un autre écrivain, également Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire est distingué. Il s’agit de Cheikh Hamidou Kane; le Lycée de Mbao portera désormais son nom. Celui de Diamniadio devient le lycée Ousmane Sow, artiste sculpteur. Enfin le lycée de Ouakam portera le nom du défunt homme politique Amath Dansokho.

Les proches de Dansokho reconnaissants

Les proches du défunt Amath Dansokho ont réagi par le biais du neveu de l’ancien ministre de l’urbanisme et de l’Habitat, El Hadji Diamé Dansokho. “C’est de gaieté de cœur que nous avons accueilli cette mesure de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Il vient d’honorer, encore, Amath Dansokho, mais aussi toute sa famille politique et biologique, voir tous les démocrates et autres défenseurs des masses laborieuses” a déclaré ce dernier.