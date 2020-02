L’armée américaine, vient-elle de réussir une prouesse technologique jusqu’ici, inimaginable ? En effet, Boeing a confirmé ce mardi qu’un seul pilote d’avion avait réussi à contrôler plusieurs appareils en un seul coup. Les tests réalisés du côté de la base aéronavale de Patuxtent River, dans le Maryland, se sont donc révélés concluants.

Dans les faits, l’avionneur américain et l’US Navy se sont associés afin de faire voler deux appareils de type Growler EA-18G, en une seule fois. Pour ce faire, un seul pilote a été nécessaire puisqu’il contrôlait les avions à distance, un peu à l’instar de ce qui se fait avec les drones. D’ailleurs, afin de piloter les deux appareils dans les conditions « du direct », le pilote en question se trouvait à bord d’un troisième Growler qui lui, ne bougeait pas.

Un homme pour deux avions, la prouesse américaine

Une information confirmée par Justin Gibson, porte-parole de Boeing qui a profité de l’occasion pour révéler que cette prouesse technologique a été effectuée non pas en 2020, mais bien fin 2019, à l’occasion des exercices organisé annuellement par l’unité de recherche et développement de l’US Navy. Une prouesse rendue possible donc, qui symbolise à merveille l’efficacité des nouvelles technologies au sein du secteur militaire.

Une unité pourra gérer plusieurs appareils

À cela, il convient d’ailleurs d’ajouter que le Growler est une version spécifique des avions types Super Hornet, qui eux, peuvent être armés de missiles air-air ou air-sol. L’appareil piloté lui, est plutôt spécialisé dans le combat dit « électromagnétique » et sert notamment à brouiller les sondes et autres radars. De quoi permettre à un seul équipage d’étendre ses capacités d’actions, et ce, sans avoir à fournir énormément d’efforts supplémentaires. Un gain de temps, d’espace, mais également de formation et d’argent puisqu’il faudra beaucoup moins de ressources humaines et technologiques afin de piloter plusieurs appareils d’un seul coup.