Dans l’optique d’unir leurs forces pour mieux se faire entendre, les établissements privés d’enseignement supérieur (EPES) du Bénin se sont désormais réunis dans un seul creuset hier samedi 8 février 2020 à l’UATM-GASA à Gbégamey (Cotonou).

Ils sont désormais uns. Les Etablissements privés d’enseignement supérieur (EPES) du Bénin n’ont plus qu’une seule association pour les représenter et défendre leurs intérêts. Hier samedi, les responsables de ces établissements privés ont organisé une assemblée générale constitutive de l’Union nationale des établissements privés d’enseignement supérieur (UNEPES). 46 représentants d’établissements ont pris part à ces assises.

La naissance de cette union est le fruit d’un long processus et d’un travail préparatoire. Le travail préparatoire a permis d’écrire les textes de l’union. Et hier samedi, les délégués ont eu à amender, corriger et adopter ces textes. L’assemblée générale a eu lieu durant toute la journée de ce samedi et a permis aussi de doter l’union d’un bureau directeur de neuf membres.

A l’issue des tractations et des conciliabules, c’est Charles Kouphin de l’Institut supérieur et de management (ISM-ADONAI) qui a été porté à la tête de l’UNEPES. Il va avec son équipe défendre les intérêts de cette faîtière unique des établissements privés d’enseignement supérieur afin que ces promoteurs privés puissent mieux intervenir dans le secteur éducatif. le président élu a rassuré que son équipe va jouer sa partition aux côtés du Conseil national de l’éducation.

Composition du bureau de l’UNEPES

Président : Charles KOUPHIN (ISM ADONAI)

Vice-Président chargé des affaires Académique et de la Recherche: Prof Virgile AHYI (IRGIB- AFRICA)

Vice-président chargé de la Coopération, des Partenariats et des Relations Extérieures: Marcellin ZANNOU (ISMA)

Vice-Président chargé de l’éthique et de l’Assurance de la Qualité: Jean Delphonse MÊLÉ (SAPIENCIA)

Secrétaire Général: Alexis AGBESSI (ESEP Bon berger)

Secrétaire général adjoint: Dr Christian CODJO (UPAO)

Trésorier général: Mme Angèle HOUESSOU (École supérieure Sainte Félicité)

Trésorier Général Adjoint: Valentin ZANOU (HECM)

Secrétaire à l’organisation et à l’information: Jacques EDJROKINTO (École supérieure IUMA)