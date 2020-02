Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 février 2020 a pris connaissance du rapport de la commission chargée de vérifier les dénonciations de détournement notées à l’ex Ecole nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques (ENSTA) de Djougou. Il en ressort de détournement avéré de plusieurs millions de FCFA.

Hippolyte Ogoutehibo et Abdel Aziz Osseni vont traverser de moments difficiles dans les jours à venir. Ils ont été épinglés dans une affaire de détournement de frais de formations à l’ex-Ecole nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques (ENSTA) de Djougou. Au moment des faits, Hippolyte Ogoutehibo était chef de division de la Scolarité et Abdel Aziz Osseni comptable de l’école. Au total, 8.498.750 FCFA ont été détournés, soit 4.550.000 FCFA à la charge de Hippolyte Ogoutehibo et 3.948.750 FCFA à la charge de Abdel Aziz Osseni.

Fausses attestations de diplômes

Tout est parti des présomptions de délivrance de fausses attestations de diplômes et de détournement de frais de formations qui pesaient sur ENSTA-Djougou. Une commission de vérification a été donc mis en place. Après son travail, la commission a établi dans son rapport que seules les dénonciations de détournements de frais de formation sont fondées.

Dans le compte rendu du Conseil des ministres, il est écrit que «pour parvenir à leurs fins, les mis en cause ont usé de plusieurs manœuvres dont la falsification de quittances de paiement des frais de formation à la banque, et des pressions exercées sur des étudiants pour les amener à leur remettre les fonds destinés au règlement des frais de formation».

Après avoir pris acte du rapport, le conseil des ministres a instruit «les ministres compétents de mettre en débet les mis en cause et de suivre la procédure judiciaire en cours». Et dans l’optique de prévenir de tels actes de détournement dans l’administration publique, le Conseil des ministres a décidé de l’élaboration du manuel de procédures financières et comptables type applicable dans tous les ministères et les institutions publiques.