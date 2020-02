Le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a tenu une réunion de commandement le mardi 25 février à son siège à Porto-Novo. C’était l’occasion pour le procureur Gilbert Togbonon de donner des instructions aux unités de police sous sa coupe concernant les nouvelles orientations du parquet.

En effet, le parquet spécial de la Criet veut désormais s’intéresser à la vente de stupéfiants dans certaines universités privées et établissements scolaires et dans leurs alentours. La juridiction spéciale aurait appris que des stupéfiants circulent dans ces milieux académiques et à proximité.

Les marchés et gares routières également dans la ligne de mire du parquet spécial

Ces drogues sont même vendues aux jeunes apprenants dans des aliments qu’ils achètent. Des consignes ont donc été données aux officiers de police judiciaire de ces unités spécialisées sous ordre du parquet de la Criet pour le succès de la lutte contre ce mal.

Gilbert Togbonon veut également se tourner vers les marchés et les gares routières. Le parquet de la Criet a par exemple enregistré dix plaintes contre ces gares routières. Elles seraient des endroits par excellence de corruption où on assiste au détournement de plusieurs millions de francs Cfa. Notons qu’à ce niveau, un travail de sensibilisation sera fait pour amener les acteurs à adopter des pratiques saines. La répression suivra ensuite.