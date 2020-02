Mélina Seymour, coordonnatrice générale du Mhna a procédé dimanche 2 février 2020 au lancement officiel du Village économique et touristique du Mois de l’Histoire des Noirs. C’est le site de l’embarcadère d’Abomey-Calavi qui a accueilli l’événement.

La coordonnatrice générale du Mhna, Mélina Seymour a lancé dimanche 2 février 2020, le Village économique et touristique du Mois de l’Histoire des Noirs. C’était sur le site de l’embarcadère d’Abomey-Calavi après l’ouverture officielle, samedi 1er février 2020 du Black History Month Africa au Bénin dont le thème cette année est : « Apport du Continent africain et des Afro-descendants dans l’économie mondiale ».

La coordonnatrice générale du Mhna était accompagnée à cette occasion d’une délégation comprenant le Président et du Représentant national du Réseau international des Jeunes Leaders francophones (Rijlf) et le Staff d’Africa Mondo. La délégation a visité tous les stands (au total 40) et la coordonnatrice a encouragé les exposants qui tous proposent des produits 100 % made in Bénin et Africains.

Ce sont Mme Adjovi de Gencarmely Sarl et Mme Tella Bello de Ets Funkè Pam Oils qui ont reçu premièrement la délégation. Ravis de voir la coordonnatrice du Mhna venue à leurs stands et acheter leurs produits, les exposants n’ont pas manqué de remercier celle-ci. La présidente d’Africa Mondo reçue par PP Fashion, l’un des exposants, a même été faite reine par cet exposant qui lui a offert une couronne de Chapeau tatoué de symbole du royaume de Danxomè.

On a également remarqué la présence de René Derlin Zinsou, père de l’ancien premier ministre béninois, Lionel Zinsou au lancement du village économique et touristique.