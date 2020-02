Le budget général des consultations électorales du 17 mai prochain s’établit à la somme de 6 milliards 993 millions 528 mille 200 francs Cfa. C’est le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna) qui l’a annoncé hier lundi 17 février à Cotonou. C’était en présence du ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni.

Selon les propos du président Emmanuel Tiando, ce pactole sera réparti entre la commission électorale qu’il dirige, la Cour suprême, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), les ministères de la justice, de la communication, de la décentralisation, de l’intérieur et de la défense nationale.

La Céna se taille la part du lion

La part de la Cena dans ce budget par exemple est de 5 milliards 200 millions de Fcfa. La Cour suprême s’en tire avec 650 millions, la HAAC avec 200 millions. Le ministère de la justice quant à lui, prendra 35 millions, le ministère de la communication, 154 millions, le ministère de la décentralisation, 110 millions et le ministère de la défense nationale 322 millions 838 mille 200 francs Cfa.

Les décaissements liés à ce budget se feront de manière à assurer une organisation parfaite desdites élections et ceci en respect des règles budgétaires et comptables en vigueur, a assuré Emmanuel Tiando. Le ministre de l’économie et des finances a remercié ce dernier et l’ensemble « des acteurs des différentes institutions et structures de la République qui ont fait preuve de beaucoup d’investissements et de disponibilité dans ce long parcours pour la préparation du budget des élections à venir ».

Il a ajouté que le président Patrice Talon a donné des instructions pour que tout ce qui relève de la responsabilité de l’Etat soit fait pour des élections apaisées, inclusives et couronnées de succès.