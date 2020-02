La sortie médiatique du président Patrice Talon le 19 février dernier a suscité trois remarques de la part de l’ancien député et secrétaire exécutif national du parti Restaurer l’Espoir, Guy Mitopkè. De l’entretien du chef de l’Etat, l’ancien député Guy Mitokpè retient en trois (3) grands blocs. Le premier est que le président de la République entend «procéder par tous les moyens pour faire accéder notre peuple au développement, même si cela doit passer par des réformes extrêmement difficiles».

A ce niveau; le secrétaire exécutif national du parti Restaurer l’Espoir (RE), Guy Mitopkè estime que l’histoire «nous enseigne que tous les leaders qui ont conduit de cette manière leurs peuples au développement, ont appliqué la politique de “après moi le déluge». Il écrit que le développement à pas de charge, «n’est en réalité rien d’autre qu’un développement fragile». Il prend l’exemple de la Centrafrique. Pour dire qu’au temps des premiers présidents de la Centrafrique, «le pays avait été “construit” mais tout en construisant le pays, ils n’avaient pas pris soin de construire également l’homme Centrafricain».

Il renseigne que ces présidents ont fragilisé les liens des Centrafricains les uns avec les autres. La suite, tout le monde la connait. Guy Mitopkè cite Talon «nous manquons de tout» pour ajouter qu’il continue de croire que «nous devons tout avoir en prenant en compte le respect des principes de justice et non la mise en œuvre de malice et ruse pour pétanquer vos opposants».

La démocratie béninoise a fait élire Talon

Le deuxième bloc est, selon l’ancien député, que, à croire Patrice Talon, 30 ans après la Conférence nationale des forces vices de la nation, «la démocratie n’a pratiquement rien apporté à notre épanouissement». Guy Mitopkè semble d’accord que la démocratie n’a pratiquement pas apporté grande chose à notre peuple, du moins pas le développement escompté. Et c’est d’ailleurs pourquoi, en 2016, Restaurer l’Espoir et d’autres partis ont porté leur choix sur Patrice Talon pour qu’il puisse «non seulement préserver notre Démocratie mais mieux la renforcer et surtout nous conduire au développement durable».

Mais, il constate que ce que Talon propose c’est d’abord de remettre en cause cette démocratie. Cependant, il a la conviction que si le chantre de la rupture détruit cette démocratie, demain «c’est à sa quête que sera notre peuple». Il rappelle que «notre modèle démocratique n’a ni fait de nous premier dans l’espace UEMOA, ni non plus dans l’espace CEDEAO», mais elle a permis de faire de Patrice Talon le président de la République, alors qu’il était l’ennemi public numéro 1 de l’ancien régime. Le secrétaire exécutif national de RE retient en dernier point «tout ce qui se passe dans notre pays actuellement, peut être assimilé à une pilule amère qui s’avale par un patient mais pacifiquement».

Guy Mitokpè fait remarquer que Talon et ses hommes ont pris «des dispositions staliniennes afin que cela se passe comme vous le décrivez». Cela dit, il rassure que «nous continuerons à rêver d’un Bénin meilleur» et «nous continuerons à travailler pour plus de liberté et pour plus de justice». L’ancien député conclut son écrit par «notre Résistance a toujours été inscrite dans le cadre de la non-violence et nous vaincrons».