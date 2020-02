Le roi de Porto Novo n’est plus. Sa majesté Kpotozounmè Dê Hakpon III s’en est allé le vendredi 07 février dernier. Une nouvelle qui a attristé la cité des Ayinonvi puisque le souverain a rejoint ses ancêtres des suites d’une courte maladie de 4 jours. Cette soudaine disparition a pris tout le monde de court.

Selon les membres de la Cour royale et de la famille, c’était comme si le roi pressentait sa mort parce qu’il aurait dit que la nuit allait bientôt tomber sur la ville et il n’avait de cesse de demander l’heure qu’il fait. L’autre fait troublant, c’est le jour de sa mort. Le souverain a rejoint ses ancêtres le même jour et le même mois que Toffa 1er.

Sa mort sera officiellement annoncée trois mois plus tard

En effet, ce puissant roi de Porto-Novo est décédé le vendredi 07 février 1908. Une étrange coïncidence donc. Rappelons que la roi Kpotozounmè Dê Hakpon III a séjourné dans une clinique privée du quartier Djassin avant de passer de vie trépas aux environs d’une heure du matin. Il se plaignant de toux et d’une fatigue générale.

Ses funérailles se sont déroulées au lendemain de sa mort, c’est-à-dire le samedi 08 février. Mais son décès ne sera officiellement annoncé aux populations de Porto-Novo que trois mois plus tard , par un crieur public spécial. Cette annonce ouvrira officiellement la succession.

Signalons qu’un autre roi est mort le mercredi 29 janvier dernier. Il s’agit de sa majesté Gandjègni-Awoyo Gbaguidi XIV , roi de Savalou.