Cotonou abrite depuis ce mardi 4 février 2020, un atelier de formation de l’Agence nationale de la protection civile (Anpc). Cette formation financée par le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) vise à faire une évaluation profonde des dommages causés par les inondations de l’année dernière.

Évaluer les dégâts engendrés au Bénin par les inondations de l’année 2019. C’est l’objectif d’un atelier de formation de l’Agence nationale de la protection civile (Anpc) qui se déroule depuis la matinée de ce mardi 4 février 2020, à Cotonou. D’après Aristide Dagou, directeur général de l’Anpc, c’est face à l’ampleur des dommages enregistrés que le gouvernement a fait appel au système des Nations Unies pour faire cette évaluation.

« Dans 22 communes qui ont été évaluées, il y a eu plus de 28 décès qui ont été rapportés. Près de 48 mille hectares de culture que ce soit des cultures de rentes ou des cultures vivrières ont été emportées. Nous avons aussi des écoles, des établissements scolaires qui n’ont pas pu fonctionner. Avec près de 347 mille sinistrés. Tout ça a vraiment interpellé le gouvernement. Donc le gouvernement a sollicité l’appui du système des Nations Unies pour faire l’évaluation rapide, mais surtout aussi pour faire une évaluation approfondie », a expliqué le directeur général de l’Anpc.

Pour cette raison, le directeur de cabinet du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Ouorou Baro Mora, a incité les participants à l’atelier à bien appréhender les notions qui seront prodiguées pendant cette session de formation. « Cette formation à laquelle vous êtes conviée revêt donc une importance capitale pour l’atteinte des objectifs du développement durable. C’est pourquoi je vous invite d’ores et déjà à vous approprier les nouvelles connaissances et à faire preuve de professionnalisme et de patriotisme durant les travaux de terrain et d’analyse de données », a-t-il insisté.

L’atelier est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) et prend fin le mercredi 5 février 2020. Au cours des travaux, les participants suivront diverses communications, dont une sur la méthodologie du processus d’élaboration des outils de collecte des données.