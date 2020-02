L’ancien ministre ivoirien de la jeunesse, Charles Blé Goudé, en liberté conditionnelle à La Haye, a bénéficié de la visite de ses anciens compagnons de lutte de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) vivant en Europe ce 1er février 2020, date d’anniversaire de sa libération et de Gbagbo. Cette rencontre entre les anciens membres de la FESCI s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et de convivialité.

Au-delà de l’anniversaire symbolique de libération de leur camarades, que les ex-fescistes étaient venus célébrer à La Haye, ils ont affirmé par ailleurs, qu’ils étaient également là pour lui témoigner de leur proximité et lui adresser leurs encouragements dans cette épreuve qu’il traverse depuis des années. « Ce qui nous réunit ici, c’est l’histoire de la FESCI (…) Cette histoire ne se raconte pas, ça s’est vécu et ça continue de vivre » a affirmé l’un des membres de la délégation.

”La Côte d’Ivoire est un tout qui a besoin de tous”

Emu par ce geste de fraternité, de ses anciens camarades qui sont venus jusqu’à lui, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) Blé Goudé a remercié très sincèrement ses visiteurs. Leur passage à La Haye est selon Blé Goudé, le signe que « la Côte d’Ivoire est un tout qui a besoin de tous ». L’ancien ministre de Laurent Gbagbo les a rassuré par la suite de ce qu’il se porte très bien, et que sa présence à La Haye n’est que le prolongement de la lutte qu’ils avaient commencé depuis l’université.

« Je voudrais vous rassurer, ici moi je vais bien. Ce combat que nous avions commencé depuis les années 90, c’est ce même combat-là qui m’a conduit à la CPI, aux côtés du symbole des libertés en Côte d’Ivoire, le président Laurent Gbagbo » s’est exprimé l’auteur de l’œuvre De l’enfer, je reviendrai. Pour le natif de Niagbrahio sa libération ainsi que celle de son mentor le président Gbagbo sont l’expression de la victoire de toute la Côte d’Ivoire et l’éclatement de la vérité