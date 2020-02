Le milliardaire américain et candidat démocrate aux prochaines élections présidentielles Michael Bloomberg, s’est démarqué des autres candidats par une immense campagne médiatique. En trois mois, l’ancien maire de New York a détenu le record des dépenses publicitaires dans cette campagne, évalué à plus de 340 millions de dollars dépensés. Cependant, cette manière d’inonder la toile semble ne pas plaire à certains réseaux sociaux.

70 comptes suspendus

Le réseau social américain Twitter a suspendu 70 comptes favorables à Michael Bloomberg. «Nous avons pris des mesures contre un groupe de comptes pour avoir enfreint nos règles contre les tentatives de manipulation et de spam sur la plateforme» a fait savoir un porte-parole de Twitter, après que l’information ait été donnée par un média américain. A en croire le réseau social, certains comptes pourront être réautorisés quand les détenteurs prouveront qu’ils contrôlent effectivement leurs comptes, mais d’autres sont interdits.

Une règle violée

Twitter estime que les comptes sanctionnés allaient à l’encontre de cette règle : «Vous ne pouvez pas amplifier ou perturber les conversations de façon artificielle, en utilisant des comptes multiples (…) notamment pour poster des contenus dupliqués ou créer de l’engagement factice». Par ailleurs, la presse américaine a indiqué que Facebook souhaite également réagir aux manières dont Michael Bloomberg mène sa campagne.

Des centaines de personnes embauchées en Californie

Notons que la semaine dernière, l’équipe de Michael Bloomberg avait confirmé travailler avec les créateurs de contenus notamment humoristiques. Cela pour faire la promotion d’une image décontractée du milliardaire, sur les réseaux sociaux. Un média américain a indiqué le mercredi dernier que des centaines de personnes sont embauchées en Californie pour la campagne de Michael Bloomberg.

Ils sont ainsi payés 2500 dollars par mois, pour envoyer des SMS à leurs amis et poster régulièrement des messages de soutien.