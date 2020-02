Au Burkina Faso, l’église catholique veut lutter contre les abus sexuels. Le cardinal archevêque de Ouagadougou Philippe Ouédraogo a en effet créé dans le diocèse de la capitale burkinabé, un bureau diocésain qui aura pour mission d’examiner les plaintes.

Ce petit organe a été mis en place en début de ce mois de février 2020 et n’est qu’une application des dispositions du Motu Proprio “Vos Estis lux mundi” du souverain pontife le Pape François concernant le combat contre les abus.

Trois membres (deux prêtres et un pénitencier diocésain) composent ce bureau qui aura pour tâche de « recueillir toute information et accusation d’abus se*** sur mineurs, personnes vulnérables et adultes, commis par des membres du clergé, des membres des Instituts de vie consacrée ou des Sociétés de vie apostolique ».

Les plaignants seront protégés

Le décret fondateur de ce bureau informe que les personnes qui posséderaient des informations ou des soupçons fondés sur des abus ou un scandale peuvent s’adresser par écrit ou verbalement à ce nouvel organisme. Elles seront protégés par l’obligation de confidentialité.

Notons qu’en plus des deux prêtres et du pénitencier diocésain, le bureau aura une commission d’experts où se côtoieront les avocats, des psychologues et des juristes.