L’administration Trump pourrait mettre son veto à la livraison de moteur de nouvelle génération LEAP à une nouvelle compagnie aérienne chinoise. Les moteurs d’avion LEAP sont coproduits par l’américain General Electric (GE) et le français Safran et équipent spécialement les Boeing 737 Max. La nouvelle d’une possible interdiction de vente des moteurs en question est sortie dans le Wall Street Journal (WSJ) de ce samedi et surprend tant Général Electric que Safran.

La raison évoquée en coulisse par l’administration Trump est que les Chinois pourraient copier le moteur LEAP construit par CFM, une co-entreprise du groupe industriel GE et du groupe aéronautique français Safran. Les Chinois pouraient s’en inspirer pour produire le leur et revenir livrer concurrence aux Américains et aux Européens sur ce marché. Que les ingénieurs chinois déconstruisent le moteur de dernière génération LEAP et produisent leur modèle de moteur en partant de celui-ci, telle serait la crainte de l’administration Trump, selon des sources du WSJ. Une crainte peu justifiée car ce type de moteur existe déjà en Chine depuis longtemps car ayant déjà été livré à l’Empire dans le passé.

Des moteurs déjà présents en Chine et plutôt difficiles à construire

General Electric et Safran pourraient bien autrement souffrir d’une telle décision si elle s’avérait. Le groupe souffre déjà cruellement de l’immobilisation des Boeing 737 Max qu’il équipe avec ce moteur. Le modèle phare de Boeing est immobilisé depuis près d’un an et a déjà fait perdre près d’un milliard et demi à Boeing qui a cessé de commander les moteurs LEAP. La décision d’interdire la vente des moteurs LEAP aux compagnies chinoises est d’autant plus incompréhensible que ce moteur existe déjà en Chine. Aussi ce moteur LEAP est-il très difficile à construire. C’est pourquoi GE demande à l’administration Trump de renouveler l’autorisation de vendre.

Alors qu’il y a environ un mois, la Chine et les Etats-Unis signaient un accord commercial préliminaire pour mettre un bémol à la guerre commerciale qui a cours entre les deux pays depuis deux ans, cette décision pourrait signifier une nouvelle reprise des hostilités. Les deux pays se livrent une guerre commerciale sur fonds de frais de douane punitifs depuis deux ans. La fin de cette guerre n’est apparemment pas pour demain.