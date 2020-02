La régulation des médias en période électorale au cœur d’une séance de travail entre le médiateur de la République et le président de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). L’audience a eu lieu jeudi 13 février 2020 au cabinet du président de la Haac.

Les échanges ont porté sur les dispositions que prend l’organe de régulation des médias au Bénin, la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) dans le cadre des élections communales de Mai 2020.

La préservation de la paix…

« Nous sommes venus voir les conseillers de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication pour dire aux membres que notre problème à nous, c’est la recherche de la paix, rien que la paix et la fraternité », a martelé Joseph Gnonlonfoun.

A en croire le médiateur de la République, les citoyens sont appelés à aller voter pour ceux qui vont les diriger à la base. Ce qui préoccupe, c’est la préservation de la paix, a relevé le médiateur à sa sortie d’audience.

« On leur a dit aussi que, dans le cadre de la régulation et du suivi des activités de la presse, nous sommes d’accord avec eux chaque fois qu’ils vont dans le sens de la recherche de la paix, dans le sens de la recherche du bien-être des populations et de tous nos concitoyens », a-t-il ajouté.

Selon le médiateur, ceux qui seront élus vont aider le Bénin à aller vers le développement. Ils vont contribuer à construire un Bénin de paix et de tranquillité et un Bénin qui se développe. Selon nos informations, une tournée est annoncée par le médiateur de la République à l’endroit des institutions de la République mais aussi et surtout les organisations de la société civile pour des élections communales apaisées.