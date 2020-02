Après l’obtention du récépissé d’enregistrement du Mouvement Populaire de Libération (MPL), le porte-parole du parti Espérance Tèbè a tenu un point de presse hier jeudi à Cotonou pour annoncer la présence du MPL aux communales prochaines.

Espérance Tèbè, le porte-parole du parti du Mouvement populaire de libération (MPL) a rappelé que la réception du récépissé définitif d’enregistrement du parti «intervient dans la fièvre préélectorale des municipales et communales 2020 qui constituent une clé importante devant consacrer l’alternance à la tête de notre pays en 2021». Il a indiqué que «déjà nos politiciens sans boussole accourent vers les blocs du pouvoir pour s’assurer une réélection ou une protection, même ceux qui combattaient à nos côtés il y a quelques mois pour dénoncer les manœuvres du pouvoir tendant à exclure l’opposition des échéances électorales».

Alors, maintenant que le pouvoir leur donne la possibilité d’aller aux prochaines élections, le directoire du MPL pense que c’est l’occasion que le peuple béninois doit «saisir nonobstant la question des législatives d’avril 2019 non encore soldée pour exprimer notre mécontentement dans les urnes en sanctionnant le régime Talon avec ses blocs et assimilés qui s’activent déjà sur le terrain».

Pour lui, c’est aussi «l’occasion rêvée donnée à la jeunesse de commencer le renouvellement de la classe politique en s’appuyant sur les jeunes avec les conseils avisés des aînés ayant encore leur lucidité». C’est cela qui motive la participation du parti aux élections municipales et communales de mai 2020. Le MPL compte y aller avec les hommes et des jeunes capables, justifiant d’une probité certaine dans nos localités avec qui il peut faire la révolution.

De la transparence des élections

Le parti rassure ceux qui soulèvent des inquiétudes par rapport à la transparence de ce scrutin. Car, selon le porte-parole, «seul le peuple est souverain». Et mieux, «s’il était aisé de tripatouiller aussi aisément les élections au Bénin, le pouvoir de la rupture aurait laissé l’opposition participer aux dernières législatives». Cependant, le parti met en garde et prévient le pouvoir de la rupture contre toute «tentative hasardeuse de tripatouiller ou de voler la victoire du peuple qui découlera de ces élections».

Cela dit, le MPL lance un appel patriotique à «tous nos militants sympathisants et amis, à tous les démocrates, à l’effet de relancer à partir de ces élections, le chantier de reconstruction de notre démocratie». Le porte-parole Espérance Tèbè a saisi l’occasion du point de presse pour informer que c’est le mercredi 12 février 2020 que le parti a obtenu le récépissé définitif consacrant son existence juridique sur l’échiquier politique béninois «afin de prendre part en toute quiétude au débat politique et agir librement sur le territoire national et même à l’étranger».