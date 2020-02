Le parti Mouvement populaire pour la libération (MPL) de Sira Korogoné a accueilli, hier dimanche 23 février 2020 à Bohicon, un nouveau adhérant et pas des moindres. Prince Sonon Aligbonon et ses sympathisants font leur entrée au sein du parti Mouvement populaire pour la libération (MPL). Devant des hauts dignitaires de la tradition, les premiers responsables du MPL, des femmes et hommes sympathisants, l’ancien chargé de mission à la préfecture d’Abomey a fait une déclaration pour renseigner sur ses motivations.

Il a rappelé qu’il y a 4 ans, «sur ces mêmes lieux nous nous sommes sacrifiés pour hisser le régime de la rupture. Nous avons donné de nos ressources, de notre temps et de nos intelligences». Mais, selon lui, très vite ce régime «est devenu un bourreau pour les citoyens que nous sommes». Et donc, le constat est que «nos attentes sont trahies». Alors, comme l’activité politique ne peut se réduire à une dénonciation permanente, il pense qu’il faut «passer de la critique du malheur à la tentative d’organisation du bonheur».

Pour lui, les populations du plateau d’Abomey ne doivent pas se satisfaire de «maudire les ténèbres». Elles doivent «allumer un cierge et dissiper l’obscurité». C’est pourquoi, à le croire, hier dimanche 23 février est le jour où ses frères et lui s’engagent l’avenue de la libération. Et ses mandants et lui viennent au MPL avec leur tête «pour contribuer à la réflexion qui précède toute action juste». Ils viennent au MPL avec leurs mains «pour agir de façon efficace sur le terrain». Ils sont venus avec leur cœur au MPL «pour réhabiliter les valeurs morales en perdition dans le milieu politique».

«Debout pour sauvegarder les acquis démocratiques».

Prince Sonon Aligbonon est bien conscient que la tâche est immense car «les prédateurs de nos conquêtes démocratiques ont profité de notre manque de cohésion». C’est pourquoi il prévient ses militants que, «divisés, nous sommes vulnérables». Alors, «comprenons donc que nous devons grandir d’esprit, et organiser méthodiquement la reconquête de nos territoires».

Car, aujourd’hui plus que jamais, comme l’a dit feu président Emile Derlin ZINSOU le 17 juillet 1968, dans son discours prononcé à l’occasion de la cérémonie solennelle d’installation, «il me semble entendre monter vers nous des voix qui viennent du plus lointain de notre histoire. Dahoméens mes frères, écoutons-les ensemble. Elles nous disent : Soyez dignes, soyez des hommes dignes. » Prince Sonon Aligbonon a invité ses militants à se lever pour «reconquérir notre dignité foulée aux pieds par une minorité» et «pour sauvegarder les acquis démocratiques».