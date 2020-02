Paul Hounkpè, le secrétaire exécutif national des FCBE a dans un message en date du 19 février, rassuré les militants et militantes du parti qui s’inquiètent. Il indique que malgré les “moments difficiles” que traverse la formation politique, elle sera présente aux élections communales. Il invite donc les militantes et militants qui souhaitent candidater pour ces joutes électorales, à préparer leurs dossiers.

“Je voudrais en ma qualité de premier responsable du parti et garant du bon fonctionnement du parti, rassurer toutes les militantes et tous les militants candidats aux communales et municipales du 17 mai 2020 et régulièrement désignés par les structures du parti quelle que soit leur position dans cette crise, que leurs dossiers seront reçus et traités sans parti pris afin d’assurer une victoire certaine à notre parti à ces élections” fait-il savoir.

Des dossiers à déposer le 26 février au plus tard

Par ailleurs, l’ancien ministre met en garde les personnes qui auraient l’intention de garder par devers eux leurs dossiers de candidatures comme le camp Azatassou le souhaite. Pour lui, ces derniers doivent renoncer à le faire, au risque de tomber sous le coup de la loi.

Il les invite donc à transmettre leurs dossiers de candidatures aux personnes désignées à cet effet par circonscription électorale au plus tard le 26 février 2020 , en vue de permettre leur traitement.

“La désignation de certains membres du Bureau exécutif national pour recevoir les dossiers vise à faciliter la centralisation et ne remet nullement en cause le fonctionnement des structures à la base” assure l’ancien ministre qui demande aux uns et aux autres plus de vigilance “face aux intoxications et aux messages de confusion diffusés sur les réseaux sociaux pour déstabiliser le parti”. Celui-ci trouvera les moyens de régler ses divergences internes, ajoute t-il pour finir.