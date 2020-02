Le Bénin s’est doté d’un système d’informations en vue de la gestion efficiente des flux migratoires au niveau de ses frontières terrestres. Il s’agit du Migration Information and Data Analysis System (Midas), un système financé par le Japon.

Ce nouveau dispositif permettra de collecter, traiter et d’enregistrer des informations aux fins d’identification des voyageurs, de collecte et d’analyse des données. En effet, le Midas est une innovation de l’organisation internationale pour les migrations (Oim) qui permet aux Etats d’avoir un œil sur ceux qui entrent et ceux qui sortent de leur territoire.

Ce système permet d’avoir des informations sur les mouvements effectués au niveau des frontières à l’entrée comme à la sortie afin de les mettre à disposition de la police ou de l’Interpol mais aussi sur les moyens de transport utilisés par une personne.

La forte implication du Japon

Migration Information and Data Analysis System (Midas) a été acquit dans le cadre du projet renforcement de la gestion des frontières au Nord Bénin. Financé par le Japon pour un montant de 250 millions de francs Cfa environ, le projet vise à renforcer les capacités opérationnelles et techniques des structures et des acteurs en charge de la gestion des frontières mais aussi à consolider la collaboration entre les forces de sécurité et les populations. Le projet a déjà pris corps et est opérationnel au poste frontalier de Malanville.