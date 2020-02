Le multimilliardaire Bill Gates n’a pas voulu croiser les bras face à l’épidémie du Coronavirus qui dicte sa loi dans le monde depuis quelques semaines. Le patron de Microsoft, par le biais de sa fondation mettra à la disposition des différentes structures qui luttent contre le virus qui a fait son apparition à Wuhan en décembre dernier un montant de 100 millions de dollars.

L’annonce a été faite par le directeur général de la fondation Gates, Mark Suzman ce mercredi 5 janvier 2020. Cette bagatelle somme sera distribuée à différentes entités. 10% de cette aide sera disponible à la fin du mois de janvier. L’Organisation Mondiale de la Santé bénéficiera d’une partie de cette aide pour ses activités.

Une bonne partie allouée à la recherche

Selon la répartition, 20 millions de dollars seront versés aux institutions de l’OMS, aux Centres américains et chinois de contrôle et de prévention des maladies, ainsi que la Commission nationale de la santé en Chine. Une bonne partie de ce montant sera allouée à la recherche de vaccins ainsi qu’à la mise sur pied d’un traitement efficace.

«Les organisations multilatérales, les gouvernements, le secteur privé et les organisations philanthropiques doivent travailler ensemble pour ralentir l’épidémie, aider les pays à protéger leurs citoyens les plus vulnérables et accélérer le développement des outils pour dompter l’épidémie», a indiqué le directeur de la fondation Gates.

Notons que cette annonce intervient alors que le nombre de victimes de ce mal ne cesse d’augmenter. Le dernier bilan établi par la Commission nationale de santé fait état de 563 décès en Chine. Ces chiffres ont été atteints suite aux 73 morts, dont 70 qui ont été enregistrés dans la province du Hubei.