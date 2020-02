Lundi 3 février, le gouvernement russe a annoncé vouloir expulser tous les étrangers se trouvant sur son sol, atteint du nouveau coronavirus. En effet, le Kremlin a décidé qu’il était préférable de ne laisser aucune chance à la maladie de se développer en Russie. De fait, le gouvernement Poutine a opté pour une mesure radicale.

Dans les faits, le virus a été ajouté à la liste des « maladies particulièrement dangereuses », permettant aux forces de l’ordre de procéder à des expulsions ainsi qu’à des mises en quarantaine afin d’éviter que se propage la maladie. Une annonce confirmée par le nouveau Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, à l’occasion d’une réunion retransmise en direct à la télévision nationale.

Moscou, une décision radicale

Une décision toutefois logique à la vue des premières annonces effectuées par le gouvernement. En effet, après avoir confirmé la fermeture de ses quelque 4 250km de frontière terrestre avec la Chine, l’exécutif russe a également annoncé la suspension de ses liaisons ferroviaires avec Pékin. En outre, le nombre de vols en direction ainsi qu’en provenance de Chine a été drastiquement réduit. Enfin, les travailleurs chinois expatriés en Russie doivent désormais se munir d’un visa alors que celles et ceux qui souhaitaient y entrer dans les semaines à venir se retrouvent en attente, les douanes refusant les nouveaux arrivants.

Deux cas de coronavirus confirmés

À ce stade, deux cas de coronavirus ont été décelés en Russie. Deux d’origine chinoise ont effectivement été diagnostiquées avec la maladie et placées en quarantaine. L’une des deux victimes se trouve du côté de la région de Tioumen alors que le second patient lui, se trouve dans la région de Tchita. Avec plus de 17 380 cas confirmés et 360 morts depuis le début de l’épidémie, le coronavirus continue de faire peur et les autorités, qu’elles soient russes ou d’ailleurs, optent toutes pour des mesures draconiennes afin de limiter la propagation de la maladie.