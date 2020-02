La Guinée Equatoriale vole au secours de la grande Chine. L’empire du milieu est confronté à la terrible épidémie de Coronavirus qui a affecté le pays du grand timonier Mao et qui a déjà fait des centaines de morts. Face à cette situation qui alarme le monde entier, la Guinée Equatoriale a décidé de venir en aide à la Chine avec une importante enveloppe financière.

Près de deux millions de dollars, c’est le montant de l’aide de la Guinée Equatoriale à la Chine. Une somme qui devrait fondre dans les multiples millions que la Chine engloutit pour lutter contre cette épidémie. Le pays a récemment fait construire un hôpital en matériaux préfabriqués en l’intervalle de 10 jours à Wuhan, épicentre de l’épidémie. Un hôpital spécialement érigé pour prendre en charge les malades de cette épidémie.

Une aide non négligeable, mais fort symbolique

Les derniers chiffres font état de 490 personnes mortes et 24 300 personnes contaminées dans le pays. Des chiffres qui évoluent chaque jour, tant la maladie se propage dans le pays et même en dehors de la Chine. A travers cette aide non négligeable, mais fort symbolique pour la Chine, la Guinée Equatoriale tient donc ainsi à témoigner son soutien à un pays ami. Un pays avec qui elle entretient de nombreuses relations commerciales