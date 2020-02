Le Nouveau coronavirus (2019-nCoV) continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. L’épidémie qui s’est déclenchée en Chine plus précisément dans la ville de Wuhan a déjà fait des centaines de morts. Elle s’est très rapidement exportée hors de la Chine et depuis plusieurs pays ont pris des mesures pour limiter les dégâts.

A l’instar de plusieurs pays dont la Russie, un pays de l’Afrique centrale a annoncé des mesures fortes pour empêcher l’entrée de la maladie dans le pays. Le Gabon, puisque c’est de lui qu’il s’agit a annoncé à travers un communiqué des mesures pour contrer la propagation de l’épidémie. Le Gabon s’est dit prêt à faire revenir dans les pays sous le contrôle des ressortissants vivant dans la ville où s’est déclenchée l’épidémie. Mais le pays ne s’est pas arrêté là.

Interdiction jusqu’à nouvel ordre

Pour combattre l’épidémie, le Gabon est allé beaucoup plus loin. Ce pays d’Afrique centrale a décidé d’interdire à toute personne venant de Chine d’entrer dans le pays. « Au regard de la propagation de cette épidémie au-delà de l’épicentre, le gouvernement a décidé d’élever le niveau de surveillance et de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, l’accès au territoire national à tout passager en provenance de Chine“, lit-on dans le communiqué. Il faut préciser que cette mesure des autorités n’est pas sans impact sur l’économie gabonaise puisque les échanges commerciaux entre les deux pays sont considérables. De plus de nombreux ressortissants chinois exercent des activités dans le pays d’Ali Bongo.