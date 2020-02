Le nouveau Coronavirus apparu dans la ville de Wuhan au centre de la Chine, continue de faire parler de lui dans la presse internationale. Le nombre de morts dû au virus s’élève désormais à 1113 personnes selon les autorités chinoises. La quasi-totalité de ces décès se trouve en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao).Dans cette région chinoise, plus de 44 600 personnes contaminées ont été enregistrées. Cependant, la situation semble connaître une amélioration puisque le nombre de nouveaux cas journaliers a connu une petite diminution. Selon les chiffres rapportés hier mercredi 13 février 2020, le nombre de nouveaux cas est à 2015.

« Un travail acharné »

A en croire le ministère chinois de la santé, il est passé de 3062 l’avant-veille, à 2478 la veille. Le président chinois Xi Jinping s’est réjoui de la situation. «Par un travail acharné, l’épidémie connaît une évolution positive et le travail de contrôle et de prévention est parvenu à des résultats positifs. Cela n’a pas été facile» a-t-il déclaré. Se montrant confiant, il a assuré au cours d’une réunion du Parti communiste chinois (PCC), que son pays ne doit pas baisser sa garde dans cette « grande guerre ». Dans le même temps le nombre quotidien de décès a connu sa première chute depuis le 2 février 2020.

Wuhan coupée du monde

Actuellement à 97, il s’élevait mardi dernier à 108. En outre, notons que le Coronavirus a des conséquences négatives sur l’économie du pays. Le travail a été timidement repris dès le début de la semaine. Les employés sont contraints de travailler dans leur maison et de nombreux étudiants suivent des cours en ligne. La ville de Wuhan est coupée du monde, depuis environ trois semaines. Une équipe sanitaire empêche les entrées et les sorties. Mais pour l’heure, peuvent uniquement passer les produits alimentaires et médicaux.