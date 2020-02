Une délégation du Parti du Renouveau démocratique (PRD) a rencontré hier jeudi 20 février le président du Conseil d’Orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). Cette entrevue a permis aux envoyés des Tchoco Tchoco de porter à la connaissance de Jérémie Adomahou, les plaintes des populations relatives aux absences répétées des Agents Techniques d’Actualisation d’Arrondissement (ATAA); pour effectuer les opérations demandées par le Cos-Lépi, « les transferts fantaisistes. C’est à dire, faits à l’insu des électeurs »,

Ce qui peut être une source de difficulté le jour du vote lorsque l’intéressé ne trouvera plus son nom sur la liste du centre de vote où il est censé être et voter. La délégation du PRD a par ailleurs déploré la mise à l’écart des chefs d’arrondissement lors des opérations de correction de la Lépi. “Les chefs quartiers et les chefs de village sont directement contactés et parfois instruits par des personnes non officiellement mandatées, donc en dehors de leur tutelle'” ont par ailleurs informé les émissaires du PRD.

Au titre des autres constats faits par le Parti du Renouveau Démocratique sur le terrain, il y a des transferts de centres de votes des potentiels candidats du PRD dans l’Ouémé et dans le Littoral, des demandes de radiation pour causes de décès (surtout des personnes âgées) non justifiées, l’inscription sur le Fichier Électoral National (FEN) des enfants ayant en réalité 16 ans mais déclarant 19, alors que les inscriptions des mineurs sur le FEN doivent démarrer au plus tard la semaine du 24.

Des milliers de transferts de centres de votes en perspective

La délégation du PRD a par ailleurs indiqué avoir reçu des informations faisant état de ce que des milliers de transferts de centres de votes des grands électeurs et de beaucoup de potentiels électeurs du PRD connus comme tels, dans Sèmè Podji, Avrankou, 5e arrondissement de Porto-Novo et Akpro-Missérété sont en perspective. Des agents occasionnels seraient sur le point d’être recrutés pour la tâche, ajoute le parti arc-en-ciel.

Il indique par ailleurs , qu’avant la fin de la première phase des opérations de correction de la Lépi, prévue pour s’achever à 18 h, des émissaires ont été envoyés aux environs de 12h pour collecter les documents auprès des Chefs de village, donc avant l’heure. Malgré même la prorogation du délai des opérations de correction de la Lépi, aucun document n’est renvoyé aux CV jusque là. Dans l’Ouémé, beaucoup de Chefs de village et de Chefs quartiers n’ont pas pu avoir les listes à afficher, les fiches de correction , transferts, radiations etc.